FCA: Negli stabilimenti emissioni CO2 giù del 33% in 7 anni

ROMA - ''Nel 2017, in FCA, abbiamo continuato a trasformare i nostri impegni di sostenibilita' in azioni concrete volte a creare valore a lungo termine in modo responsabile. Le nostre attivita' ambientali e sociali riflettono non solo la nostra aspirazione a far crescere il business, ma anche la nostra determinazione a influenzare positivamente il mondo in cui viviamo''. Lo afferma FCA nel Bilancio di Sostenibilità 2017, pubblicato sul sito internet della società in occasione dell'assemblea degli azionisti.



''Nel 2017 - spiega l'azienda - abbiamo consegnato 4,7 milioni di veicoli ai clienti in tutto il mondo, continuando a ridurre l'impatto ambientale dei nostri processi produttivi. Negli ultimi sette anni, nei nostri stabilimenti mass-market di carrozzeria e stampaggio, abbiamo ridotto le emissioni di CO2 del 33%, utilizzato il 37% in meno di acqua e generato il 58% in meno di rifiuti per ogni veicolo prodotto. Abbiamo coinvolto i nostri dipendenti ricevendo da loro piu' di 2,8 milioni di suggerimenti per continuare a migliorare i nostri prodotti e processi. Inoltre, per l'undicesimo anno consecutivo hanno continuato a diminuire gli infortuni sul lavoro negli stabilimenti di tutto il mondo''. Il Gruppo ha anche supportato le comunitaà in cui opera nel mondo, ''destinando nel 2017 piu' di 25 milioni di euro. I nostri dipendenti hanno offerto oltre 240.000 ore lavorative per attività di volontariato''.