Per VW possibile espansione Ducati anche in elettromobilità

ROMA - Il Gruppo Volkswagen sta lavorando sulla decisione di inserire la marca Ducati, che è stata acquisita nel 2012, nella neo-costituita divisione 'superpremium' assieme a Porsche, Lamborghini, Bugatti e Bentley. Lo ha detto oggi a Wolfsburg, durante la riunione del Consiglio di Sorveglianza il nuovo CEO del Gruppo, Herbert Diess. ''Stiamo valutando se inserire il brand Ducati - ha detto Diess - nelle superpremium. Resta ancora da definire quale sviluppo avrà Ducati, che potrebbe vedere un espansione e un consolidamento in questa area, così come nell'elettromobility''.



E il CEO del Gruppo Volkswagen ha confermato che il brand ''Ducati nei prossimi mesi verrà comunque valutato, per decidere come connotare questo marchio, cosi come verranno valutati anche altri asset del Gruppo''.