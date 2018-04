Volkswagen: stampa tedesca, tanti ricambi dopo addio Mueller

BERLINO - L'addio di Matthias Mueller nel ruolo di Ceo "è cosa fatta", secondo le parole dell'edizione online di oggi del quotidiano economico Handelsblatt. Ma chi viene dopo di lui? Secondo la stampa tedesca, dalla Frankfurter a HB, l'attuale direttore del marchio Volkswagen Herbert Diess sarebbe il successore designato alla guida del gruppo. Oltre a Mueller potrebbe lasciare la direzione del personale, Karlheinz Blessing, responsabile di una brutta rottura con i sindacati, e il suo posto potrebbe essere preso da Gunnar Kilian, al momento portavoce del Consiglio di fabbrica.



Altri nomi potrebbero lasciare VW, tra questi il responsabile della Cina, Jochem Heizmann e Francisco Javier Garcia Sanz, da 17anni alla guida del settore acquisti. Un passo avanti invece potrebbe farlo, Andreas Renschler, che dovrebbe diventare amministratore del comparto dei veicoli commerciali. Incerto il futuro ai vertici per l'attuale amministratore di Audi, Rupert Stadler, e per Hiltreud Werner, a capo del settore di vigilanza per l'integrità e il diritto mentre è sicuro il posto nella direzione del Financing and controlling di Frank Witter.