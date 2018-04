Zetsche (Daimler), elettromobilità pesa su bilancio

BERLINO - "Più auto elettriche fanno bene al bilancio delle emissioni di CO2 ma non altrettanto al bilancio del nostro gruppo, anche se in modo temporaneo", con queste parole l'amministratore delegato di Daimler, Dieter Zetsche, ha spiegato gli investimenti miliardari in elettromobilità alla riunione generale del gruppo oggi a Berlino. "Non cederemo di un millimetro sul tema dell'efficienza", ha continuato Zetsche.



Sul tema del ruolo del diesel nella diminuzione delle emissioni nocive, il numero uno di Daimler ha chiarito: "Senza dubbio noi produttori di auto siamo responsabili di conciliare la mobilità privata con la salubrità dell'aria e del clima". Un divieto di circolazione sarebbe in ogni caso da evitare, così come una modifica dell'hardware delle auto, ventilata in questi giorni in un'intervista dal ministro tedesco dell'ambiente, Svenja Schulze. Daimler, ha continuato Zetsche, "è favorevole a ciò che è tecnicamente sensato e finanziariamente responsabile".