Fca, ok del cda alla separazione e alla quotazione di Magneti Marelli

TORINO - Il Consiglio di amministrazione di Fca ha autorizzato il management dell'azienda a sviluppare un piano per separare le attività di Magneti Marelli. L'operazione sarà completata entro fine 2018 e inizio 2019 e le azioni di Magneti Marelli saranno quotate alla Borsa di Milano.



Il piano prevede la distribuzione agli azionisti di Fca delle azioni di una nuova holding company Magneti Marelli. La separazione di Magneti Marelli - spiega il comunicato di Fca - sarà subordinata alle approvazioni richieste dalla normativa, ad approfondimenti di ordine legale e fiscale, all'approvazione finale della struttura dell'operazione da parte del consiglio di amministrazione di Fca e a ogni altra condizione propria di gesto genere di operazioni. Fca potrà, in ogni momento e per qualsiasi ragione modificare o porre fine al'operazione e non c'è alcuna assicurazione riguardo ai suoi tempi o al suo completamento.