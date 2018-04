Vendite, a marzo Fiat Panda si conferma regina mercato

ROMA - Anche nel mese di marzo la piccola Fiat Panda si conferma, con circa 13.500 unità vendute, la reginetta del mercato italiano. È quanto emerge dai dati rilevati dall'Unrae, l'Unione nazionale rappresentati autoveicoli esteri nel terzo mese dell'anno.



Se le prime quattro posizione della top tep sono occupate dal vetture del brand del Lingotto, con al secondo posto la 500 X (6.226), la Tipo al terzo (5.772) e 500 al quarto (5.596), al quinto posto entra in classifica la prima straniera. Si tratta della Ford Fiesta che con 5.286 unità si conferma auto straniera più venduta anche nel periodo del primo trimestre. Bene la Lancia Ypsilon, al sesso posto, con 5.265 unità, mentre settima si attesta la best seller tedesca Golf di Volkswagen con 5.211 unità vendute a marzo. Ottava la francese di casa Renault, la Clio che supera di poco le 5mila unità vendute mentre nona si posiziona un'altra francese, la Citroen C3, con 4.963 unità (nei primi tre mesi la vettura del double chevron si piazza in sesta posizione con 14.385 unità). Chiude la top ten un'altra vettura del gruppo Fca, la Jeep Renegade con 4.448 unità. A seguire, tra le auto più vendute a marzo, quelle cioè che superano la soglia delle 4mila unità, la Peugeot 208, la Fiat 500L e Vw Polo.