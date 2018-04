Auto: mercato Italia, gruppo Psa primo tra gli stranieri

ROMA - Nonostante il calo del 12,94% messo a segno a marzo, il gruppo Fca (Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, Jeep, Lancia e Maserati) continua a primeggiare nel mercato delle auto in Italia. Complessivamente, nel terzo mese dell'anno, - secondo quanto stimato dall'Unrae, Unione nazionale rappresentati autoveicoli esteri - sono state vendute 59.779 unità del gruppo Fca, con il brand Fiat che ha registrato 40.228 consegne. In calo anche la quota di mercato che scende al 27,97% (a marzo 2017 era del 30,28%). Secondo gruppo in Italia, primo tra gli stranieri è Psa (Citroen, DS, Opel e Peugeot) che ha messo a segno un rialzo del 62,40% con le vendite a 32.669 unità e una quota di mercato quasi raddoppiata rispetto allo scorso anno (15,29% contro 8,87% del 2017). Terzo posto, nella classifica dei gruppi, se lo aggiudica Volkswagen con quasi 30mila unità ed un aumento del 6,79% rispetto a marzo 2017 (la quota si attesta al 15,29%). In diminuzione le vendite dei francesi di Renault che, rispetto al marzo dell'anno scorso, hanno riportato un calo del 10,83% a 18.684 vendite e una quota dell'8,74%. Giù dell'8,59% anche Ford (15.502 le unità vendute), il gruppo Toyota (-0,41%) e Daimler (-2,23% con una quota il leggero rialzo al 4,90%). A chiudere, da sottolineare, le performance del gruppo Bmw (-7,31%) e del gruppo Nissan (-12,75%). Cali si registrano anche per le coreane Hyundai e Kia (rispettivamente -1,05% e -9,37%) e Suzuki, che a marzo chiude con un -16,82% nelle vendite.