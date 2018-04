Auto: mercato Italia, boom di fuoristrada e crossover

ROMA - Se le berline restano al primo posto con oltre 107mila unità vendute a marzo, pur registrando un calo (-12,6%), si evince, anche nel terzo mese dell'anno, un exploit di richieste per fuoristrada e crossover (rispettivamente in aumento del 25,6% e del 13,1%) mentre si contrae drasticamente il mercato dei monovolume piccoli (quasi al -39%). Nel dettaglio - secondo l'analisi dell'Unrae (Unione nazionale rappresentati autoveicoli esteri) - la crescita più massiccia è stata registrata dai veicoli offroad con al primo posto la Jeep Compass che supera le 2.300 unità vendute.



Seconda, un'altra vettura di Fca, l'Alfa Romeo Stelvio, che mette a segno 1.662 unità vendute (a marzo 2017 erano appena 443).



A seguire, per gli amanti del 4x4 e dell'avventura, la scelta è ricaduta su Renegade (oltre mille unità) e Vw Tiguan (poco al di sotto delle mille). Quinta posizione per la Range Rover Evoque con 974 unità e la compatta T-Roc (901 unità). Chiudono la E-Pace di Jaguar (763), l'Audi Q5, la Bmw X1 e la Discovery Sport di Land Rover. Tra i modelli più scelti a marzo non potevano mancare i crossover con 500 X che si conferma al primo posto della top ten (quasi 6mila unità vendute). A seguire la Jeep Renegade (nella versione 4x2) con 3.408 vendite mentre a chiudere il podio la francese Captur (3.398). Quarta la compatta Ford Ecosport (circa 3.100) e il pioniere del settore, Nissan Qashqai, con oltre 2.800 unità. Bene anche la Vw Tiguan (2.500 circa) e la Opel Mokka a quota 2.435. Chiudono la top ten tre auto del gruppo Psa: la Peugeot 3008 (2.182), la Peugeot 2008 (1.884) e la Citroen C3 Aircross (1.869 unità).