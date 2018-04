Peugeot, 100 mila 2008 vendute in Italia nel 2017

ROMA - Continua la scalata del gruppo Psa in Italia. In particolare il marchio Peugeot ha raggiunto lo scorso anno la soglia delle 100mila unità di 2008 vendute, un volume che rappresenta il 10% di tutte quelle costruite complessivamente nei tre stabilimenti di Mulhouse (Francia), Wuhan (Cina), Porto Real (Brasile), queste ultime due per il mercato extra europeo.



Con questo risultato il suv compatto della casa del Leone è il secondo modello Peugeot più richiesto nel nostro Paese. Fatto ribadito anche dagli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno quando in Italia ha realizzato il record di vendite dal lancio ed in Europa è stato il secondo modello più venduto nel suo segmento.



Peugeot 2008 è un suv compatto ed agile, grazie anche al Peugeot i-Cockpit, caratteristica firma della casa del Leone che esalta l'esperienza di guida ed aumenta la sicurezza ed il comfort. Tecnologia anche in ambito navigazione, con la 3D Connected Navigation che analizza il traffico in tempo reale, ma anche il Mirror Screen che permette l'integrazione dello smartphone, Apple o Android che sia, nello schermo touch screen dell'auto. Tecnologia anche nella direzione della sicurezza, perché trova spazio anche l'Active City Brake (sistema di frenata automatica di emergenza), la retrocamera posteriore, il Park Assist che rende automatiche le manovre di parcheggio. A tutto ciò, si aggiunge una gamma di motori efficienti, in grado di ridurre al massimo i consumi e le emissioni: benzina PureTech e diesel BlueHDi, con potenze da 75 a 130 CV. Cinque gli allestimenti disponibili sul nostro mercato, con la versione Black Matt pensata per chi vuole distinguersi ulteriormente e la serie speciale Crossway per chi invece desidera un suv veramente full optional.