Trump pronto ad allentare limiti per emissioni auto

NEW YORK - L'amministrazione Trump e' pronta a rottamare un'altro pezzo dell'eredita' di Barack Obama sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici, allentando gli standard che limitano le emissioni di gas da parte delle automobili. Una vittoria per l'industria del settore che - ammoniscono gli esperti - potrebbe portare a un allentamento delle regole nel resto del mondo. Una proposta dei vertici dell'agenzia ambientale federale (Epa) - riporta il Nyt - e' gia' sulla scrivania di Trump per l'approvazione.