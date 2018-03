Opel firma accordo per importatore in Libano

ROMA - Nell'ambito della strategia di aumentare le esportazioni, Opel ha firmato un accordo con la A.N. Boukather Holding, che diventerà partner commerciale esclusivo del marchio tedesco per il mercato libanese. A.N. Boukather Holding si occuperà di importare, vendere e fornire assistenza ai veicoli Opel in Libano a partire da questo mese. A.N. Boukather Holding è un partner professionale che vanta una lunga tradizione e offre ai propri clienti servizi di massimo livello. Uno showroom esclusivo dedicato all'esposizione dei modelli Opel aprirà a luglio a Beirut e ad esso seguiranno altri punti vendita nel Paese.