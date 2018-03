JV Mahindra Ford in India per suv elettrico e auto compatte

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Dall'India arrivano chiarimenti e dettagli sull'accordo, suddiviso in 5 memorandum d'intesa, che è stato sottoscritto giovedì da Ford e dal Gruppo Mahindra Mahindra. Tra i due programmi più importanti ci sono lo sviluppo in comune di un suv elettrico di segmento C e la realizzazione di una piattaforma di taglia piccola che sarà impiegata da entrambe le Case per un futuro suv compatto e una berlina. Come riporta l'India Business Today, il C-suv che nascerà dalla JV verrà venduto con i due marchi e attraverso le due reti. Come puntualizza il report si tratterà di un veicolo entro i 4 metri di lunghezza, che in India farà concorrenza nelle verianti con motori termici a modelli come Creta della Hyundai e il Duster della Renault e che andrà a sostituire lo Scorpio della Mahindra. L'annuncio dato giovedì è - ha detto Pawan Goenka, AD di Mahindra and Mahindra - ''il prossimo passo nella collaborazione tra Mahindra e Ford. Entrambi i team stanno lavorando insieme su aree di sviluppo congiunte coerenti con la domanda del mercato e sfruttando i punti di forza reciproci. Siamo tutti entusiasti delle sinergie che sono emerse attraverso questa collaborazione e le potenziali opportunità che porterà''.



Le due aziende si erano già unite in una JV nel 1995 per portare la Ford Escort in India attraverso una partnership che si è conclusa nel 2005. (ANSA).