Volkswagen annuncia altri 10 nuovi suv per Cina entro 2020

ROMA - Volkswagen aggiungerà entro il 2020 altri 10 nuovi suv alla gamma destinata al mercato cinese con l'obiettivo di rafforzare la sua posizione dominante in quel fondamentale mercato. L'annuncio è arrivato durante il Suv Brand Day di Pechino davanti a circa 1.000 ospiti provenienti da tutto il mondo. ''La Cina avrà un effetto decisivo per il successo della nostra strategia - ha detto Herbert Diess, presidente del consiglio di amministrazione della marca Volkswagen - L'anno scorso più di tre milioni di persone in Cina hanno scelto una Volkswagen. Noi onoreremo la fiducia che ci viene riconosciuta, avvicinando ancora di più la nostra offerta ai desideri e alle aspettative dei Clienti cinesi. Più che mai, Volkswagen significherà sicurezza, qualità e innovazione. Con i nostri partner SAIC e FAW, esalteremo il ruolo pionieristico della Volkswagen in Cina''.



Lo scorso anno scorso, Volkswagen ha consegnato 3,2 milioni di veicoli ai clienti cinesi, raggiungendo una quota di mercato superiore al 13%. Questi numeri rappresentano chiaramente la posizione in quello che è il mercato automobilistico più grande e importante del mondo. Con la sua strategia Transform 2025+, la marca tedesca intende rafforzare ulteriormente la sua posizione di vertice. Entro il 2020 l'offerta di prodotti sarà completamente rinnovata e ampliata e nel solo 2018 in Cina saranno lanciati nove nuovi modelli. L'offensiva di prodotto si concentra sui suv, il cui successo è particolarmente evidente in Cina come dimostrano gli studi che indicno come, a breve, un'auto su due tra quelle vendute in questo mercato potrebbe essere un suv, tanto che nel 2017 Volkswagen ha consegnato circa 400mila suv ai Clienti locali. Nei prossimi tre anni, verranno lanciati nel mercato cinese almeno altri 10 suv, di cui quattro quest'anno e il nuovo Touareg è il primo di questa serie. La mobilità elettrica è un altro elemento fondamentale della strategia di Volkswagen: entro l'anno la Casa tedesca lancerà una variante ibrida plug-in del Tiguan e una versione 100% elettrica della nuova sedan Bora. La gamma ID totalmente elettrica basata sulla piattaforma specifica MEB verrà venduta in Cina dal 2020. Quella della Volkswagen in Cina è una lunga storia di successi con l'avvio delle attività più di 30 anni fa. Il primo modello interamente prodotto in Cina, una Santana, uscì dalle linee di produzione a Shanghai nel 1985. Da allora, insieme ai partner SAIC e FAW, la Marca ha venduto in Cina più di 27 milioni di veicoli, contribuendo significativamente allo sviluppo della motorizzazione del Paese e dell'industria automobilistica cinese. Oggi, Volkswagen ha 19 stabilimenti di produzione nel Paese, di cui 9 dedicati ai veicoli e 10 alla componentistica, con un totale di 85.000 dipendenti. La Marca offre più di 20 modelli, molti sviluppati appositamente per il mercato locale come Teramont, Phideon e Lamando. Oltre che nella produzione, Volkswagen sta espandendo le proprie competenze in Cina anche nello sviluppo, in particolare in aree orientate al futuro come digitalizzazione e mobilità elettrica.