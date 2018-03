Volvo produrrà in Belgio auto per marchio cinese Link&Co

ROMA - Entro la fine del 2019 Volvo Cars inizierà a produrre veicoli per i cinesi di Link&Co nel proprio impianto belga di Gand: si tratterà di vetture destinate alla commercializzazione nel mercato europeo. L'annuncio fa seguito all'acquisizione, avvenuta lo scorso anno, da parte della Casa svedese del 30% delle quote del brand orientale, lanciato all'interno della Grande Muraglia nel 2015 come marchio di ''volume'' dal gruppo Zhejiang Geely Holding, lo stesso che detiene la proprietà di Volvo e che possiede il 20% delle azioni Link&Co (il restante 50% fa capo a Geely Auto).



La nuova joint venture promette di avere per Volvo effetti positivi sia livello occupazionale sia sulla riduzione dei costi, aiutando a generare importanti economie di scala nell'utilizzo della piattaforma CMA (Compact Modular Architecture), già impiegata per la XC40 e programmata come base per i futuri veicoli di Lynk&Co, da assemblare in Belgio. Lo stabilimento, aperto nel 1965, al momento impiega 5.000 persone e viene adoperato per la produzione del Suv compatto XC40, della famigliare V40, della V40 Cross Country e della berlina S60. A breve, accoglierà anche le linee della nuova V60, presentata al recente Salone di Ginevra.



In merito a quest'iniziativa, Hakan Samuelsson, presidente e CEO del marchio scandinavo, ha sottolineato: ''Vediamo un grande potenziale dall'ingresso di questo nuovo brand nel mercato europeo e siamo lieti di offrire il nostro supporto tecnologico e le nostre conoscenze industriali''.