Per Skoda 2017 da record,entro 2025 10 modelli elettrificati

ROMA - Il 2017 è stato l'anno di maggior successo per Skoda Auto che ha messo a segno la quota record di 1.200.500 vendite con un aumento del 6,6% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo, il fatturato è cresciuto del 20,8%, arrivando a 16,6 miliardi di euro (nel 2016 erano 13,7 miliardi), stabilendo così un nuovo primato. Per quanto riguarda il risultato operativo, invece, Skoda ha fatto registrare una crescita del 34,6% rispetto all'anno precedente, toccando quota 1,6 miliardi.



Nel dettaglio, la Cina si conferma il principale mercato con 325.000 consegne. A seguire Germania (173.300), Repubblica Ceca (95.000), Gran Bretagna (80.100), Polonia (66.600), Russia (62.300), Francia (27.300), Turchia (25.000) e Austria (24.300).



In Italia Skoda ha immatricolato invece 24.167 auto nel 2017 (fonte Unrae).



A promuovere il successo del marchio boemo una gamma di modelli completa con Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Karoq, Kodiaq e Superb. E per il futuro la casa è orientata alla mobilità sostenibile: a partire dal 2020 Skoda Auto costruirà, infatti, a Mladá Boleslav vetture elettriche a batteria. Già dal 2019 verrà avviata la produzione della Skoda Citigo BEV, il primo modello completamente elettrico del marchio. Nello stesso anno, nello stabilimento di Kvasiny verrà prodotta Skoda Superb PHEV, il primo modello ibrido plug-in del brand. Sempre dal 2019, a Mladá Boleslav Skoda produrrà componenti elettrici anche per altri marchi del gruppo. A partire dal 2020 seguirà poi la produzione di serie di Skoda VisionE, un modello a trazione esclusivamente elettrica realizzato sulla base della piattaforma MEB (pianale modulare per veicoli elettrici) del gruppo. Entro i prossimi due anni, la casa automobilistica introdurrà sul mercato complessivamente 19 nuovi modelli e, tra questi, anche la versione di serie del prototipo di urban crossover VisionX presentato al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra, che debutterà già entro il prossimo anno. Entro il 2025 saranno in gamma complessivamente dieci modelli elettrificati.