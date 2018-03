Ford rafforza la Rete in Veneto con nuovo punto a Belluno

ROMA - Con l'inaugurazione della Concessionaria Mar-Auto di Ponte nelle Alpi, nel bellunese, Ford Italia espande ulteriormente la propria rete di vendita in Veneto. La nuova realtà prevede una superficie espositiva coperta di oltre 1000 metri quadrati, arredata in maniera moderna e tecnologica, nel segno dell'attuale customer experience dell'Ovale Blu. Le proposte di veicoli nuovi e usati sono presentate anche su un'area clienti all'aperto di 7.000 metri quadrati.



Alla cerimonia ufficiale, avvenuta questa sera, erano presenti Luca Caracciolo e Valerio Brenciaglia, rispettivamente Sales e Ford Service Director di Ford Italia, insieme ad Angelo, Domenico, Gian Paolo e Michele Moresco, titolari di Mar-Auto. La nuova realtà di Viale Cadore 52/54 si aggiunge alle altre due vetrine storiche del gruppo imprenditoriale locale, site a Castelfranco Veneto e a Montebelluna, entrambe in provincia di Treviso. "La famiglia Moresco - sottolinea una nota della Filiale -, è attiva nel settore auto e servizi dal 1954: inizia il proprio percorso al fianco dell'Ovale Blu nel 2007, quando i discendenti di Mario, il fondatore, firmano il mandato Ford per la vendita di autovetture, veicoli commerciali e ricambi originali per la zona di Castelfranco Veneto e Cittadella".



FordPartner Mar-Auto oggi impiega complessivamente più di 45 persone ed è da oltre 60 anni il punto di riferimento per i clienti del brand nell'area di Treviso. Con la nuova customer experience Ford bellunese offre ora un ulteriore luogo dove i clienti del Marchio possono scoprire, conoscere e provare la gamma europea di prodotti dell'Ovale Blu. Qui, sottolineano da Ford Italia, si potrà, da subito, "ammirare la nuova generazione di EcoSport, il Suv compatto, dinamico e sportivo in grado di garantire ai clienti maggiore praticità, un design più rifinito e una gamma di tecnologie avanzate", che per la prima volta è disponibile con la trazione integrale intelligente abbinata al Diesel EcoBlue 1.5, per una migliore trazione, sia su strada sia in off-road.