Auto: offensiva prodotto Seat, 1 nuovo modello ogni 6 mesi

MADRID - Seat, la marca spagnola del Gruppo Volkswagen guidata dall'italiano Luca de Meo, lancerà una nuova auto ogni sei mesi fino al 2020. Questa grande offensiva di prodotto, la più importante nella storia della Casa di Martorell, è stata annunciata oggi dal CEO de Meo durante la conferenza annuale sui risultati finanziari 2017, organizzata a Madrid.



I primi due modelli di questo piano saranno il suv 7 posti Tarraco e il suv sportivo Cupra Ateca che saranno nelle concessionarie entro la fine del 2018. In questa strategia l'elettrificazione occupa un posto di rilievo con primo EV da 500 km di autonomia e la Leon ibrida plug-in entrambe in arrivo nel 2020. Per Seat la scorsa gestione è stata quella dei record: ricavi per 9,552 miliardi di euro (+11,1%) ed esportazioni per 7,746 miliardi, valori che corrispondono rispettivamente all'1% del prodotto interno della Spagna e al 3% dell'export. L'utile netto ha raggiunto i 281 milioni, con una crescita del 21,3% rispetto al 2016, mentre l'utile operativo si è attestato a 116 milioni, con un calo rispetto all'anno precedente (143 milioni) per effetto dei maggiori volumi e degli investimenti legati ai nuovi prodotti.