Auto: Krueger (Bmw), il 2018 sarà un nuovo anno record

(ANSA) - MONACO, 21 MAR - Forte dei risultati ottenuti nel 2017, con 2.463.526 auto vendute (+4,1% rispetto all'anno precedente), Bmw guarda con ottimismo al 2018 che sarà - lo ha detto oggi Harald Krueger, Ceo di Bmw Group, alla conferenza annuale sui risultati finanziari a Monaco - ''il nostro nono anno record consecutivo''. Krueger ha anche sottolineato come l'azienda sia ''impegnata per ottenere nuovi massimi storici nelle vendite e nel margine operativo lordo''. Nel 2017 Bmw Group ha sfiorato i 100 miliardi di ricavi (per l'esattezza 98,678 miliardi) con un EBIT salito del 5,3% a 9,88 miliardi. Significativo l'aumento del profitto lordo (+ 10,3%) che ha raggiunto i 10,655 miliardi e, ancora di più, quello dell'utile netto salito a 8,706 miliardi (+26%). A livelli elevati anche il ritorno sugli investimenti, passato dal 10,3% del 2016 al 10,8%. All'assemblea degli azionisti il 17 maggio verrà proposta la distribuzione di un dividendo di 4 euro per azione (era stato di 3,5 euro nel 2016) che è il più elevato nella storia dell'azienda.



Nella conferenza a Monaco Krueger ha precisato che tra i punti forti che supporteranno nel 2018 la crescita del Gruppo ci sono l'offensiva dei prodotti tradizionali - come il rinnovato modello X4, il crossover X2 appena lanciato e quelli che seguiranno, come la Serie 8 e la Z4 - e un intenso programma di modelli elettrici ed elettrificati. Al raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2018 contribuiranno anche la crescita prevista nei mercati degli Stati Uniti e della Cina. ''Nonostante i forti venti contrari - ha detto Krueger - continuiamo a puntare per il settore automotive ad un EBIT compreso nella forchetta 8-10%'' (ANSA).