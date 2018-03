Brexit: Acea, l'Ue eviti implicazioni disastrose per auto

ROMA - L'Associazione Europea dei Costruttori di Autoveicoli (ACEA) chiede un intervento urgente delle autorità Ue per regolare i problemi connessi alla Brexit che interessano il settore. In una nota diffusa oggi, in vista dell'imminente incontro dei capi di stato dei 27 Paesi dell'Unione per l'approvazione delle linee guida della Commissione sull'uscita della Gran Bretagna, l'Acea chiede ai negoziatori ''di fare attenzione alle tematiche specifiche relative al settore in modo da evitare implicazioni potenzialmente disastrose per l'intera catena produttiva dell'automobile''.



Oggi questo ramo conta in Europa 12,6 milioni di lavoratori, il 5,7% del totale della Ue, di cui 3,3 milioni impegnati presso i Costruttori dell'automotive, che hanno più di 300 siti produttivi: l'industria dell'auto genera un surplus commerciale per la UE di circa 90 miliardi di euro.