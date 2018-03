Record per Range Rover Sport SVR sulla Tianmen Road

ROMA - La Range Rover Sport SVR stabilisce un nuovo record sulla Tianmen Road. Il nuovo suv ha infatti polverizzato il precedente record di una supercar sui 99 tornanti della celebre strada in Cina. La Range Rover Sport SVR di serie ha stabilito il nuovo record non ufficiale di 9 minuti e 51 secondi su una salita di 11,3 km alla velocità media di 68,8 km/h, battendo il record precedente di 10 minuti e 31 secondi - stabilito nel 2016 da una Ferrari 458 Italia.



Con i 575 cavalli del suo motore V8 Supercharged, la nuova Range Rover Sport SVR - in vendita da 136.400 euro - è la più veloce Range Rover Sport di sempre, e può accelerare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 280 km/h. La nuova, prestazionale ammiraglia presenta decise modifiche estetiche e un maggiore impiego di materiali leggeri che ne incrementano prestazioni, maneggevolezza e agilità.