Auto: mercato Europa, +4% immatricolazioni febbraio

TORINO - Il mercato europeo dell'auto cresce a febbraio: le immatricolazioni nell'Unione Europea dei 28 e Paesi dell'Efta (Islanda, Norvegia, Svizzera) - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.159.039, il 4% in più dello stesso mese del 2017. Nei primi due mesi dell'anno sono state vendute 2.445.109, con una crescita del 5,5% sull'analogo periodo dell'anno scorso.



Fca, -4,4% vendite in Europa, quota al 7,3%

Nei due mesi immatricolazioni in calo dell'1,5%

Le immatricolazioni di Fca sono in calo in Europa: le auto vendute dal gruppo nell'Europa dei 28 e nei Paesi Efta a febbraio sono 84.345, il 4,4% in meno dello stesso mese del 2017. La quota scende dal 7,9 al 7,3%. Le immatricolazioni dei primi due mesi 2018 sono 169.508 (-1,5% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso), con una quota del 6,9% a fronte del 7,4%. Sono in calo a febbraio i brand Fiat (-8,8%) e Lancia/Chrysler (-42,2%), mentre continuano a crescere Jeep (+50,2%) e Alfa Romeo (+17,1%). (ANSA).



Promotor, Spagna e Germania trainano mercato Europa

Quagliano, meno bene Italia ma conferma stima 2.050.000 nel 2018

La crescita del mercato europeo a febbraio è dovuta soprattutto all'andamento dei cinque maggiori mercati. Tra questi il più brillante è quello spagnolo che registra una crescita del 13%, dopo un +20,3% in gennaio, grazie soprattutto agli acquisti delle società di noleggio. Lo sottolinea il Centro Studi Promotor. Un incremento più contenuto, ma significativo, si registra nel mercato più importante dell'area, la Germania, dove le immatricolazioni sono aumentate del 7,4%, dopo il +11,6% di gennaio. Buoni risultati anche nel mercato francese (+4,3% a febbraio e +2,5% a gennaio). Meno favorevole - spiega il Csp - è il risultato del nostro Paese. Dopo una crescita del 3,4% a gennaio, a febbraio c'è stato un calo dell'1,4%, dovuto anche "al clima di incertezza determinato da una campagna elettorale particolarmente difficile e dalle grosse incognite sulla governabilità del Paese". Nonostante questa situazione, commenta il presidente Gian Primo Quagliano, le immatricolazioni in Italia raggiungeranno nel 2018 quota 2.050.000 per arrivare a 2.200.000 nel 2019, cioè al volume fisiologico per un paese in cui la domanda è alimentata dalla necessità di sostituire un parco circolante di 38 milioni di vetture e in cui esiste una quota, sia pure modesta, di domanda di prima motorizzazione.



Fca, ottimi risultati per Jeep e Alfa Romeo

500 e Panda le più vendute segmento A, bene Compass e Stelvio

Registrano "ottimi risultati" in Europa i brand Alfa Romeo e Jeep. Lo sottolinea Fca in una nota. Le immatricolazioni del Biscione crescono a febbraio del 17,1% e nei due mesi del 20,7% con incrementi significativi nel mese in Italia (+18,6%), in Francia (+29,7%) e in Spagna (+11%). Tra i modelli bene soprattutto Giulia e Stelvio. Jeep registra un aumento delle vendite del 50,2% a febbraio e del 59,8% nei due mesi, grazie alla nuova Compass che, con oltre 5.700 immatricolazioni nel mese, si sta affermando sul mercato, mentre Renegade si conferma tra le top ten del suo segmento. Risultati decisamente positivi per Fca in Germania (+5,5%), in Francia (+13,9% in un mercato in crescita del 4,3%) e in Spagna, dove il Gruppo aumenta i volumi del 10,6%. Il marchio Fiat conferma la leadership nel segmento A, con quasi 15.400 immatricolazioni di 500 (+15,3%) e oltre 13 mila Panda, le due vetture più vendute della categoria, con una quota insieme vicina al 30%. Fca segnala anche i risultati ottenuti dalla 500L e dalla 500X, dalla Tipo e dalla 124 Spider.



Unrae, in Europa transizione avviata

"E' prematuro un commento ai risultati delle vendite, certo è che l'Europa dei Costruttori si è incontrata a Ginevra la settimana scorsa e il mondo dell'auto ha preso atto che una transizione verso una mobilità più attenta ai bisogni dell'uomo (sicurezza) e dell'ambiente (livelli di emissioni) è avviata. Il nuovo corso è già tracciato dalla necessità di rispettare l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, nonché il Regolamento europeo che fissa a 95 g/km di CO2 il limite delle emissioni entro il 2020". Lo afferma Romano Valente, direttore generale dell'Unrae, l'associazione delle case straniere.

"E' perciò necessario - spiega - gestire questa transizione seguendo le stesse raccomandazioni della Commissione Europea che sta lavorando sugli standard, basandosi sul principio della neutralità tecnologica. In Italia, il processo di transizione deve cominciare dal rinnovamento omogeneo del trasporto pubblico con quello privato, con incentivi per le infrastrutture e un sostegno necessario, magari fiscale, per la vita quotidiana di automobilisti che oggi hanno una sensibilità ambientale, ma anche un budget da rispettare, per stimolare il rinnovo del parco anziano".



Anfia, miglior febbraio dal 2008 in Europa

Continua contrazione vendite diesel

"Il secondo mese del 2018 è stato, in termini di volumi di immatricolazioni, il miglior febbraio dal 2008 per il mercato auto europeo". Lo sottolinea Aurelio Nervo, presidente di Anfia. "Quasi tutti i maggiori mercati - spiega - hanno riportato un segno positivo: la Spagna a +13%, la Germania a +7,4% e la Francia a +4,3%, a eccezione del Regno Unito (-2,8%), in ribasso per l'undicesimo mese consecutivo e dell'Italia (-1,4%), in leggero calo, complice l'effetto attesa creato dal clima pre-elettorale. Prosegue, nei major market, la contrazione delle vendite di auto diesel a favore delle vetture a benzina, mentre in Italia si assiste, più in generale, a un ribasso del mercato delle auto ad alimentazione tradizionale, a vantaggio delle alimentazioni alternative. Nel mese, infatti, queste ultime crescono dell'8,6% conquistando l'11,8% di quota, con 21.500 immatricolazioni. Forte l'incremento delle immatricolazioni di auto elettriche (+109,4% con 245 unità immatricolate) e ibride plug-in (+71,5% con 235 unità)".