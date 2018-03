Audi, ricavi record 60,1 mld, profitto operativo sale a 5,1

INGOLSTADT - Il Gruppo Audi, che fa parte di Volkswagen AG e che comprende i marchi italiani Lamborghini, Ducati e Italdesign, ha fatto segnare nel 2017 ricavi pari a 60,128 miliardi di euro (la prima volta oltre quota 60) con una crescita dell'1,4% rispetto ai 59,317 del 2016. Questo nonostante il 2017 "sia stato uno degli anni più complessi per Audi - ha detto durante la conferenza annuale sui risultati finanziari, tenuta a Ingolstadt, il CEO Rupert Stadler - per gli effetti della crisi del diesel, che per noi non è superata, ma anche per le trattative in Cina con il partner FAW e la rete dei concessionari. Un aspetto positivo però sono stati i lanci di A8 e A7 Sportback". Commentando i 60,128 miliardi di euro di ricavi, il CFO Alexander Seitz ha detto che questa cifra "è praticamente il doppio rispetto al fatturato del 2009 e dimostra la nostra crescita costante. Questo obiettivo è stato raggiunto nonostante le condizioni generali nella regione Asia Pacifico, la debolezza della Sterlina e gli effetti negativi legati ai cicli di rinnovamento del prodotto".



Il Gruppo Audi ha fatto segnare un profitto operativo prima delle voci straordinarie di 5,058 miliardi - il 4,4% in più rispetto ai 4,846 del 2016 - e Il margine sui ricavi prima delle voci straordinarie è salito all'8,4% (8,2% nel 2016). "Se si include l'attività in Cina, conteggiata a parte - ha detto Seitz - questa percentuale sale di 1 punto".



Questi valori rappresentano un margine operativo netto (EBIT) del 7,8% contro il 5,1% del 2016. La liquidità netta a fine dicembre era a 4,3 miliardi, contro i 2,1 miliardi del 2016. Il Gruppo Audi ha stabilito un premio per i dipendenti tedeschi pari a 4.770 euro.