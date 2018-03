Toyota-Mazda, joint-venture in Usa da 300mila veicoli l'anno

ROMA - E' nata Mazda Toyota Manufacturing, U.S.A., Inc (MTMUS), joint venture statunitense siglata tra Mazda e Toyota, destinata a produrre veicoli per il mercato nordamericano. Dopo aver annunciato i contorni dell'accordo all'inizio di gennaio, i due Costruttori nipponici hanno dato il via all'operazione costituendo la società che a regime permetterà l'assemblaggio di 300.000 veicoli "made in USA". La nuova realtà baserà le sue attività sull'impianto che sarà edificato entro il 2021 a Huntsville, in Alabama. E' stato confermato che la capacità dello stabilimento sarà suddivisa al 50 per cento tra i due marchi: a regime sfornerà sino a 150mila crossover Mazda e sino 150mila Toyota Corolla. Confermato anche l'investimento di 1,6 miliardi di dollari, equamente ripartiti tra i due partner, e l'intenzione di assumere sino a 4.000 persone.



Il presidente di MTMUS sarà Masashi Aihara che è anche executive officer di Mazda. "Speriamo di avere per molti anni un posto speciale nel cuore della comunità locale - ha dichiarato -. Combinando il meglio delle rispettive tecnologie e culture aziendali, Mazda e Toyota non solo produrranno veicoli di alta qualità ma vanteranno operai fieri di lavorare e contribuire allo sviluppo dell'economia locale e dell'industria dell'auto".



Per Hironori Kagohashi, vice presidente di MTMUS ed executive general manager della Casa delle Tre Ellissi, "l'undicesimo impianto di Toyota negli Stati Uniti non solo rappresenta un elemento di continuità con questo Paese ma anche un fattore chiave nel migliorare la nostra competitività produttiva negli USA".



L'inizio dei lavori di costruzione dello stabilimento è atteso per il 2019.