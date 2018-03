Impianto Seat Martorell compie 25 anni, prodotte 10 mln auto

ROMA - Seat festeggia i 25 anni dello stabilimento di Martorell, in Spagna. Costruito in appena 34 mesi di lavori e con un investimento di 244.500 milioni di pesetas (1.470 milioni di euro), l'impianto ha prodotto in questi anni circa 10 milioni di auto, per un totale di 39 modelli e versioni differenti. Con una superficie totale di 2.800.000 metri quadri, lo stabilimento sforna circa 2.300 automobili al giorno, che rappresentano circa il 95% della capacità totale. La produzione nell'impianto catalano è iniziata nel 1993 con la seconda generazione della Ibiza e la Cordoba per poi estendersi alla Toledo, alla nuova Arona, alla Arosa e alla Altea, fino alle successive generazioni di Ibiza e Leon.



A Martorell vengono prodotti anche modelli di altri marchi del Gruppo Volkswagen tra cui Audi Q3 e la nuova generazione della A1.