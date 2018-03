Volkswagen, il Maggiolino esce di produzione

ROMA - Volkswagen ha in programma di cessare la produzione del Nuovo Maggiolino, attualmente fabbricato nell'impianto di Puebla in Messico, per dedicare risorse e impianti al nuovo ID Buzz, cioè il minibus elettrico egualmente ispirato al passato (il Type 2 Transporter) che dal 2021-22 andrà ad arricchire la gamma dei modelli elettrici Vw. Lo ha detto, a margine del Salone di Ginevra, Frank Welsch membro del board di Volkswagen con responsabilità per ricerca e sviluppo.

Secondo quanto riporta il magazine britannico Autocar, Welsch ha affermato, riferendosi ai modelli del Maggiolino presentati nel 1997 e nel 2011 che ''due o tre generazioni sono sufficienti adesso'' ed ha anche aggiunto che questo modello ''era stato fatto pensando al passato ma che non è più possibile fare un Nuovo Nuovo Nuovo Maggiolino''.

Ironia a parte è evidente, da un punto di vista strettamente commerciale, che negli anni è cessato il ruolo che il Beetle ha avuto non solo nella motorizzazione del Messico ma anche nell'ambito delle 'repliche' dei modelli storici, una destinazione che - secondo Autocar - sarà appannaggio proprio del Type 2 che rivivrà nell'ID Buzz.