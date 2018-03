Aci, rallenta il mercato dell'usato a febbraio, solo +2%

ROMA - Rallenta a febbraio il trend positivo del mercato italiano dell'usato. I passaggi di proprietà delle quatto ruote, depurati dalle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), nel mese di febbraio hanno messo a segno un lieve incremento del 2% rispetto all'analogo mese del 2017. Per ogni 100 autovetture nuove a febbraio ne sono state vendute 161 usate e 163 nel primo bimestre dell'anno.



In leggera contrazione - come sottolineato dall'analisi statistica dell'Aci - i passaggi di proprietà dei motocicli, che al netto delle minivolture hanno chiuso il bilancio di febbraio con una variazione mensile negativa dello 0,9%.



Nel primo bimestre 2018 sono stati registrati complessivamente incrementi del 7,7% per le autovetture, dell'8,9% per i motocicli e del 7% per tutti i veicoli.



Risultati ancora positivi a febbraio per quanto riguarda l'andamento delle radiazioni, che nel settore delle quattro ruote hanno fatto registrare una crescita mensile del 3,5%, in particolare grazie alle circa 4.700 radiazioni d'ufficio effettuate nel mese per conto della Regione Lazio e alle radiazioni per esportazione, in crescita dell'8,6%.



Il tasso unitario di sostituzione risulta pari a 0,79 nel mese di febbraio (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 79) e a 0,91 nel primo bimestre dell'anno.



In parallela crescita le radiazioni dei motocicli che hanno chiuso il bilancio di febbraio con una variazione mensile positiva del 4,3%, imputabile soprattutto alle 653 radiazioni d'ufficio presentate nel corso del mese. Nei primi due mesi del 2018 le radiazioni hanno registrato incrementi complessivi del 19,1% per le autovetture, del 44% per i motocicli e del 21,4% per tutti i veicoli.