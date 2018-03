Tronchetti, con Cyber Car rivoluzione nel mondo pneumatici

GINEVRA - Con Cyber Car, la gomma dotata di sensore che 'dialoga' con il Cloud, Pirelli avvia una nuova rivoluzione nel settore dei pneumatici auto, forse paragonabile al debutto del Cinturato negli Anni '50 e dei super-ribassati negli Anni '70. ''Il pneumatico - ha detto ad ANSA Marco Tronchetti Provera, Ceo di Pirelli - è l'unico punto di contatto tra auto e il terreno. In un mondo dove tutto è connesso l'informazione che viene dal pneumatico è l'unica vera e in tempo reale. Con queste informazioni siamo in grado di permettere alle case automobilistiche di migliorare la sicurezza e a chi vende i pneumatici diamo la possibilità di tenere informati i loro clienti sul momento giusto per procedere alla sostituzione e soprattutto sulla stabilità della loro vettura''. Le informazioni che verranno fornite da Cyber Car - ha detto Tronchetti Provera - ''daranno un ulteriore contributo assieme all'elettronica di bordo per migliorare la sicurezza''. E questo si accompagna all'impegno con cui Pirelli affronta i problemi dell'impatto ambientale. ''Siamo leader nel mondo dell'auto - ha sottolineato il Ceo di Pirelli - per il rapporto con l'ambiente.



Non solo perché i nostri pneumatici hanno una resistenza al rotolamento, e quindi consumo di energia, di gran lunga inferiore a quanto non fosse in passato, ma anche per il modo con cui li produciamo''.



A Ginevra i riflettori sono puntati, mai come quest'anno, sull'intera produzione della P Lunga. Il celebre brand - che accompagna tecnologie 'perfect fit' particolarmente apprezzate dai costruttori - spicca sulle più esclusive auto dei segmenti prestige e premium. Pirelli vanta nell'edizione 2018 tra le vetture esposte la leadership nel prestige con il 60% degli equipaggiamenti (27 auto sulle 45 presenti) con il competitor più vicino al 24%. E primato di Pirelli anche nel premium con un 26% di quota.