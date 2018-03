Citroën, C3 da record con 300mila unità vendute dal lancio

ROMA - Sono 300.000 gli esemplari di nuova C3 venduti dal lancio, avvenuto un anno e mezzo fa (a novembre 2016), ad oggi.



Il risultato raggiunto della terza generazione della city car francese ha portato ad un aumento del 46% degli ordini di C3 in Europa nel corso del 2017 rispetto al 2016.



Solo nel 2017, primo anno intero di commercializzazione di nuova C3, Citroën ha realizzato il volume di vendite in Europa più alto degli ultimi 6 anni, con un incremento delle immatricolazioni due volte superiore a quello del mercato europeo.



Nel dettaglio, quasi il 45% degli ordini è effettuato per versioni alto di gamma (livello di allestimento 3 Shine), circa il 60% delle vendite prevede l'opzione bi-colore, il 55% delle vendite prevede gli Airbump e quasi il 30% gli interni in tinta optional.



Anche sul mercato italiano, dove ha registrato oltre 51.000 immatricolazioni dal lancio, nuova C3 ha messo a segno risultati importanti, diventando nel 2017 si è inserita nella Top5 delle berline più richieste; nel primo bimestre 2018 è stata la seconda vettura più richiesta nel segmento B berlina e sesta vettura in assoluto più venduta in Italia.



Per quanto riguarda le scelte, il 77% degli acquirenti italiani ha voluto la sua Citroën nuova C3 dotata di Airbump, il 72% con carrozzeria bicolor, il 67% nell'allestimento top di gamma Shine. Per quanto riguarda la motorizzazione, oltre il 60% dei clienti ha optato per propulsori a benzina.