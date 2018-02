Prossima generazione Mini Elettriche costruita anche in Cina

ROMA - Il Gruppo Bmw ha siglato un accordo con il costruttore Great Wall Motor per arrivare a costruire in Cina le versioni elettriche della gamma Mini, interrompendo così una consolidata tradizione che vede la produzione Mini localizzata solo in Europa (Gran Bretagna, Austria e Olanda).



Una lettera d'intenti - riporta l'agenzia AP - è stata firmata tra i due costruttori, proprio per studiare un programma di fabbricazione in Cina, ed affiancare così l'altra collaborazione che Bmw ha con il costruttore locale Brilliance e che prevede attualmente la produzione in loco del modelli Serie 1, Serie 2 Active Tourer, Serie 3 e Serie 5, quest'ultima anche in variante ibrida.



Il debutto della nuova generazione delle Mini elettriche prodotte ad Oxford - e anticipata con la concept presentata al Salone di Francoforte del 2017 - avverrà in Europa e negli Stati Uniti nel 2019.



Bmw ha comunque precisato che la delocalizzazione di una parte della produzione dei modelli Mini elettrici in Cina non metterà comunque a rischio la prosecuzione dell'attività in Gran Bretagna, in funzione dei significativi investimenti che sono stati fatti in quella regione.