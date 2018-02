Parla anche italiano il treno Hyperloop da 1.200 km/h

ROMA - La Hyperloop Transportation Technologies ha annunciato di aver avviato gli studi per la realizzazione di un collegamento tra Cleveland e Chicago con il treno supersonico Hyperloop. La società statunitense, che ha sede a Los Angeles, parla anche italiano, dal momento che è stata fondata dall'italiano Bibop G. Gresta e dal tedesco Dirk Ahlborn. La startup è controllata al 100% da Jumpstarter, partecipata dall'italiana Digital Magics, incubatore di startup digitali, che ha tra i fondatori proprio Bibop G. Gresta.



Secondo la nota diffusa dalla stessa HTT, la società privata "ha firmato gli accordi ufficiali con la Northeast Ohio Coordination Agency, agenzia di trasporti e pianificazione ambientale e il Dipartimento dei Trasporti dell'Illinois, per iniziare lo studio di fattibilità per creare il primo collegamento interstatale del treno Hyperloop negli Stati Uniti".



Sempre nella nota viene ricordato: "A gennaio HyperloopTT ha lavorato con un gruppo di rappresentanti del Congresso provenienti da diversi Stati, tra cui Illinois, Ohio, Pennsylvania e Wisconsin, su una lettera al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per richiedere il sostegno finanziario alle infrastrutture per sviluppare il sistema".



Sviluppato da un idea dell'imprenditore Elon Musk, già fondatore di Tesla Motors nel settore automobilistico e di SpaceX in quello aerospaziale, Hyperloop è una capsula a lievitazione magnetica per il trasporto passeggeri che corre dentro un tubo a bassa pressione ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 1.200 km/h.



"Il sistema - chiarisce HTT - è stato progettato con i massimi standard di sostenibilità, in modo da avere un minimo impatto al suolo. I tubi sono costruiti su piloni, in modo da ridurre i costi di acquisizione dei terreni e garantire l'isolamento da condizioni climatiche e ambientali. La progettazione dei piloni è tale da rendere la struttura a prova di terremoto, nonché autosufficiente in termini energetici.



Grazie ai pannelli solari posti lungo tutta la parte superiore dei tubi e grazie a un sofisticato sistema di recupero energetico, Hyperloop è in grado di produrre più elettricità di quanto ne consumi".



Se il collegamento tra la metropoli dell'Ohio e quella dell'Illinois fosse effettivamente realizzato, il mezzo potrebbe percorrerne gli oltre 500 km che separano i due agglomerati urbani in appena 28 minuti.



"Questi accordi - ha sottolineato Bibop G. Gresta - segnano un momento storico per HyperloopTT. Per la prima volta uno stato americano sta investendo nella nostra tecnologia. È il primo grande passo verso una rivoluzione tecnologica che cambierà il modo di concepire i trasporti".



Gabriele Ronchini, fondatore e amministratore delegato di Digital Magics, ha chiarito: "In soli 5 anni sono oltre 800 le persone che lavorano per questo progetto visionario in tutto il mondo. HyperloopTT ha prodotto 27 brevetti, stretto 8 accordi governativi in fasi avanzate di negoziazione e oltre 40 partnership per lo sviluppo della tecnologia".