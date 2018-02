Taxi-robot costruiti nella fabbrica di Mercedes

BERLINO - Si chiama "Factory 56" la prima fabbrica di taxi-robot che sarà costruita a Sindelfingen, dove fin'ora si è montata la classe S di Mercedes. I taxi-robot non saranno solo automobili a guida autonoma, ma saranno anche costruite in modo automatico e digitale, riferisce il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung. Rispetto alla produzione automobilistica, "Factory 56" sarà "più digitale di qualsiasi luogo di produzione prima, flessibile e verde", ha detto Markus Schaefer, del management board di Mercedes. "I primi esemplari saranno visibili prossimamente nelle strade", riferisce il quotidiano. La fabbrica di Sindelfingen entrerà in funzione "all'inizio della prossima decade", informa il quotidiano, e occuperà circa 1000 lavoratori, a fronte degli attuali 25.000 impiegati nello stesso complesso Mercedes, riporta il quotidiano Faz. Nel progetto, che va sotto il nome di "Immagine del futuro 2020", Daimler ha dichiarato di voler investire tra il 2015 e il 2020 un totale di 2,1 miliardi di euro, "una significativa parte dei quali spetterà a Factory 56", continua il quotidiano.



I più acerrimi concorrenti della nuova fabbrica diventeranno gli statunitensi di Waymo, la società controllata da Google.