Accordo Renault-Nissan-Mitsubishi con DiDi per car sharing

ROMA - Renault-Nissan-Mitsubishi, l'alleanza leader mondiale del settore automobilistico per vendite nel 2017, ha annunciato di aver firmato un memorandum di intesa con DiDi Chuxing - la piattaforma cinese di trasporti gestiti tramite smartphone - per valutare le possibilità di una futura collaborazione su un nuovo programma di car-sharing con veicoli elettrici nella Repubblica Popolare Cinese.



L'accordo firmato con DiDi sottolinea l'impegno assunto dall'Alleanza nei nuovi servizi di mobilità, compreso il lancio dei servizi di ride-hailing con veicoli automatizzati, nell'ambito del piano strategico a medio termine Alliance 2022, avviato lo scorso anno da Renault-Nissan-Mitsubishi. "Il business potenziale e le opportunità tecnologiche che andremo ad esplorare con DiDi - ha detto Ogi Redzic, vicepresidente senior di Renault-Nissan-Mitsubishi con responsabilità per connected vehicles and mobility services - sono promettenti. Questa collaborazione rientra perfettamente nelle prospettive di espansione dell'Alleanza nei servizi di guida autonoma, connettività, nuova mobilità e veicoli elettrici".



In quanto maggiore gruppo mondiale del settore automobilistico in termini di unità vendute, l'Alleanza sta accelerando i progetti di convergenza e sinergia in una gamma di nuove tecnologie automotive. Entro la fine del suo piano strategico, l'Alleanza lancerà 12 modelli al 100% elettrici a livello mondiale, utilizzando normali piattaforme e componenti per veicoli elettrici, introducendo sul mercato 40 auto dotate di tecnologie di guida autonoma e sviluppando servizi ride-hailing con veicoli automatizzati.



"Le partenership strategiche con i leader mondiali del settore come Renault-Nissan-Mitsubishi - ha dichiarato Chen Ting, direttore generale di Express Mobility Group per DiDi Chuxing - ci consentiranno di unire forze e risorse per rispondere alle domande diversificate della mobilità e creare un ecosistema dei trasporti aperto e condiviso, man mano che innoviamo i veicoli destinati ad un futuro fatto di ride sharing, Intelligenza Artificiale e nuove energie"