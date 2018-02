Porsche investe 6 mld euro per mobilità elettrica entro 2022

ROMA - Porsche investirà oltre 6 miliardi di euro a favore della mobilità elettrica, concentrandosi sulle vetture ibride plug-in sia su modelli a propulsione esclusivamente elettrica. La decisione è stata presa da Porsche AG durante l'ultima riunione del Consiglio di Vigilanza. ''Stiamo raddoppiando il nostro investimento nella mobilità elettrica, passando da circa tre a oltre sei miliardi di euro - ha spiegato Oliver Blume, presidente del CdA di Porsche AG - Oltre a riconfermare il nostro impegno per lo sviluppo dei modelli con motore termico, con questa decisione diamo un segnale importante riguardo la nostra strategia futura''.



Rispetto al programma iniziale sono stati aggiunti circa tre miliardi di euro di cui circa 500 milioni verranno utilizzati per sviluppare le varianti della Mission E - la nuova Porsche sportiva 100% elettrica - e un miliardo di euro circa servirà a finanziare l'elettrificazione e l'ibridizzazione della gamma attuale. Infine diverse centinaia di milioni di euro saranno destinate all'espansione dei siti produttivi e circa 700 milioni di euro alle nuove tecnologie, all'infrastruttura di ricarica e alla smart mobility. A Zuffenhausen è in corso la realizzazione di una nuova officina di verniciatura carrozzerie, di un'area riservata all'assemblaggio e di un sistema aereo di nastri trasportatori per il convogliamento delle unità di trasmissione e delle scocche verniciate verso l'area di assemblaggio finale. Si sta inoltre ampliando l'officina di costruzione motori così da consentire la produzione delle unità elettriche ed è prevista l'espansione del reparto carrozzeria. Sono previsti investimenti anche nel Centro di Sviluppo di Weissach. Il progetto Mission E ha contribuito alla creazione di circa 1200 nuovi posti di lavoro.