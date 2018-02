Dieselgate: in Bmw salta manager ma Daimler crede in diesel

STOCCARDA - Il Dieselgate ed il recente scalpore provocato dalla vicenda dei test sulle emissioni delle auto diesel su scimmie e cavie umane effettuati dai giganti dell'auto tedesca, non hanno scalfito la fiducia della Daimler sulle motorizzazioni diesel. Motorizzazione sul cui ''valore per l'ambiente'' il numero uno del gruppo di Stoccarda Dieter Zetsche ha detto oggi di ''credere'', confermando di voler continuare ''a sviluppare motori di questo tipo che permettono di abbattere la CO2''. ''Abbiamo venduto più auto con motore a gasolio che in passato, e questo ci dice che i clienti sono soddisfatti'', ha aggiunto Zetsche, sottolineando che ''questo tipo di motorizzazione rappresenta un aiuto al raggiungimento degli obiettivi sull'ambiente e sulla riduzione delle emissioni''.

Intanto, in relazione alla vicenda dei test sulle scimmie, oggi è saltata anche la testa del manager Bmw: il responsabile per il gruppo che all'epoca fece parte del board della società Eugt ha chiesto di lasciare la mansioni attualmente ricoperte. Bmw afferma in una nota che "resterà dipendente" del gruppo, e "sosterrà il gruppo nell'indagine interna" e nel corso dell'inchiesta "per suo desiderio sarà sollevato dai compiti che attualmente aveva". Il ceo di Daimler Zetsche, intanto, ha annunciato un ulteriore investimento di 32 miliardi di euro nel 2018 e 2019, dopo i 15,5 impegnati lo scorso anno, per 'disegnare il futuro' con nuovi impianti produttivi e progetti di ricerca e sviluppo. ''Uno degli investimenti più importanti - ha detto Zetsche - riguarderà un network mondiale di fabbriche per veicoli elettrici ed elettrificati e che permetterà la produzione flessibile di auto con motori termici e propulsione elettrica''.

Daimler ha archiviato nel 2017 un anno record, con il fatturato salito a 164,33 miliardi di euro con un incremento del 7%, di cui 94,7 dall'auto, e l'utile netto che è arrivato a 10,864 miliardi, in crescita del 24%. Inoltre, nel 2017 Mercedes ha totalizzato vendite per circa 3,3 milioni di unità, con un aumento del 9% che è andato oltre le previsioni formulate nel 2017. A causa anche degli importanti investimenti tecnologici che si appresta a fare, per il 2018 il gruppo di Stoccarda si aspetta guadagni operativi ''della stessa entità dell'anno precedente'', invece che in crescita. Zetsche ha detto che Daimler sta anche lavorando sul fronte delle azioni che possono essere attuate per risolvere il problema della qualità dell'aria nelle città e recuperare il giudizio comune sui diesel. ''Una strada da percorrere - ha sottolineato - sarebbe sostituire i vecchi diesel con quelli nuovi, più efficienti''. A questo proposito per Zetsche sarebbero ''auspicabili'' possibili azioni fiscali in Germania, come la tassazione dei vecchi diesel più inquinanti e una defiscalizzazione di quelli moderni, ''ma si tratta - ha precisato - di decisioni che non riguardano l'azienda''.