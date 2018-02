Daimler, fatturato + 7% a 164,3 mld euro di cui 94,7 da auto

STOCCARDA - Anno record il 2017 per il gruppo Daimler AG e i suoi vari marchi: Mercedes Benz Car, Smart, Daimler Truck e Mercedes Benz Vans. Il fatturato è salito a 164,33 miliardi di euro con un incremento del 7%. Nei dodici mesi appena conclusi la Stella a Tre Punte ha totalizzato vendite per circa 3,3 milioni di unità, con un aumento del 9% che è andato oltre alle previsioni che erano state formulate dall'azienda all'inizio del 2017. Al raggiungimento di questo risultato hanno contribuito le immatricolazioni della divisione auto (+8%), quella del settore van (+12%) e dei truck (+ 13%.) Anche la divisione bus ha invertito la tendenza, crescendo del 9%. I dati annunciati da Dieter Zetsche presidente e CEO del Gruppo e da Bodo Uebber membro del board con responsabilità per la finanza durante la presentazione del consuntivo annuale a Stoccarda evidenziano come l'EBIT sia cresciuto a 14,682 miliardi (+14%). Nel dettaglio l'auto ha contribuito per 94,7 miliardi (+6%) e quello dei truck per 2,38 miliardi (+22%). Ancora più significativo l'incremento dell'utile netto del Gruppo che è arrivato a 10,864 miliardi (+24%). Scesa invece la liquidità netta a disposizione di Daimler alla fine del 2017: 16,597 miliardi (era di 19,7 miliardi nel 2016), sostanzialmente per effetto di un trasferimento straordinario di 3 miliardi al fondo pensioni del Gruppo. Zetsche ha anche anticipato che alla prossima assemblea degli azionisti verrà proposto un dividendo di 3,65 euro, superiore a quello della gestione 2016. E sale ad un nuovo record storico anche il bonus per i 130mila dipendenti qualificati per ottenerlo in Germania: 5.700 euro. Il massimo precedente era stato quello di 5.650 euro del 2015.