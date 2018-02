Daimler: Zetsche, punteremo ancora su diesel, taglia la CO2

STOCCARDA - ''Crediamo nel diesel, nel suo valore per l'ambiente e continueremo a sviluppare motori di questo tipo che permettono di abbattere la CO2''. Lo ha detto oggi Dieter Zetsche, presidente e Ceo di Daimler, a margine della presentazione del consuntivo annuale del Gruppo di Stoccarda che, archiviato il Dieselgate, è al centro in questi giorni dello scandalo sui test dei gas di scarico delle auto diesel fatti su scimmie e cavie umane. ''Abbiamo venduto più auto con motore a gasolio che in passato, e questo ci dice che i clienti sono soddisfatti'', ha aggiunto Zetsche, sottolineando che ''questo tipo di motorizzazione rappresenta un aiuto al raggiungimento degli obiettivi sull'ambiente e sulla riduzione delle emissioni''.

Il numero uno di Daimler ha detto che Mercedes sta valutando interventi per migliorare ulteriormente i livelli di riduzione dei motori diesel senza compromettere le prestazioni. E lavora sul fronte delle azioni che possono essere attuate per risolvere il problema della qualità dell'aria nelle città e recuperare il giudizio comune sui diesel. ''Una strada da percorrere - ha sottolineato Zetsche - sarebbe sostituire i vecchi diesel con quelli nuovi, più efficienti''. A questo proposito il Ceo di Daimler ''auspica'' possibili azioni fiscali in Germania, come la tassazione dei vecchi diesel più inquinanti e una defiscalizzazione di quelli moderni, ''ma si tratta - ha precisato - di decisioni che non riguardano l'azienda''.

La stretta di Bruxelles sui target di emissioni induce però a non rallentare anche gli investimenti sull'elettrico, e infatti Daimler prevede di investire 10 miliardi di euro entro il 2022 per realizzare 10 nuovi veicoli elettrici. Globalmente, il gruppo Daimler investirà tra il 2018 ed il 2019 altri 32 miliardi di euro, dopo i 15,5 miliardi impegnati lo scorso anno, per 'disegnare il futuro' con nuovi impianti produttivi e progetti di ricerca e sviluppo. ''Uno degli investimenti più importanti - ha detto Zetsche - riguarderà un network mondiale di fabbriche per veicoli elettrici ed elettrificati e che permetterà la produzione flessibile di auto con motori termici e propulsione elettrica''.