Dopo Mercedes e Porsche anche PSA punta ora su Atlanta

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Dopo un anno di attente valutazioni e, probabilmente, sulla scia di quanto hanno deciso Mercedes e Porsche - che porteranno in Georgia i loro headquarter nordamericani - il Gruppo PSA ha comunicato che la nuova sede Usa sarà operativa dal prossimo mese di febbraio ad Atlanta. "Abbiamo esaminato tutti gli aspetti della comunità di Atlanta e abbiamo concluso che era il luogo più adatto a noi - ha affermato Larry Dominique, direttore di PSA Nord America - Anche se l'ambiente generale di lavoro, il livello di vita e il sistema universitario hanno avuto un ruolo importante nella nostra decisione, le nostre esigenze in termini di tecnologia, innovazione legata alla mobilità e cultura automobilistica sono state decisive nella scelta di Atlanta come luogo più idoneo''. Il Gruppo PSA aveva annunciato nell'aprile del 2016 il suo ritorno sul mercato americano con un progetto articolato in tre fasi, come evidenziato nel piano strategico Push to Pass. Si è iniziato con la creazione di servizi di mobilità per poi passare a servizi di mobilità con veicoli del Gruppo e infine si arriverà alla commercializzazione di alcuni modelli delle varie marche. La prima tappa è iniziata con la piattaforma di aggregazione Free2Move in ottobre 2017 a Seattle, che sarà introdotta progressivamente in altre città americane. Quest'applicazione permette agli utenti di scegliere tra una vasta gamma di servizi di mobilità per disporre di una vettura, di uno scooter o di una bicicletta in condivisione.



''Siamo molto contenti che il Gruppo PSA abbia scelto Atlanta per la sua nuova sede nordamericana - ha dichiarato il Governatore della Georgia Nathan Deal - PSA raggiunge una famiglia che continua a crescere, composta da costruttori automobilistici e fornitori che operano qui in Georgia.



Quest'annuncio è una grande vittoria per il nostro Stato e un'ulteriore dimostrazione dell'attrattiva del nostro contesto economico e delle nostre infrastrutture''. (ANSA)