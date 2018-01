Veicoli commerciali +3,2% in Europa nel 2017

Il mercato dei veicoli commerciali chiude il 2017 con 2,4 milioni di immatricolazioni, il 3,2% in più del 2016. A dicembre, anche a causa di un giorno lavorativo in meno - spiega l'Acea, associazione dei costruttori europei dell'auto - il mercato ha subito un calo del 3,5% con una flessione nei principali mercati ad eccezione della Germania (+0,2%). Il mercato italiano nel mese ha registrato il calo più forte (-17,4%). Nell'anno la Spagna ha trainato la crescita con la più alta percentuali di incremento (+13,5%), seguita dalla Francia (+6,9%) e dalla Germania (+3,3%). In calo invece la domanda in Italia (-2,3%) e nel Regno Unito (-4,4%).