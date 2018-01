Miliardario vuole produrre auto elettrica in ex fabbrica GM

ROMA - Una ex fabbrica di Gm in Australia verrà rilevata dal miliardario britannico di origini indiane, Sanjeev Gupta, per produrre auto elettriche. Il nome di Sanjeev Gupta è praticamente sconosciuto al mondo dell'automobile, mentre è ben noto agli specialisti dell'industria metallurgica, in quanto ha recentemente rilevato dalla Rio Tinto per 500 milioni di dollari gli stabilimenti per la produzione di alluminio della Dunkirk, in Francia, dopo aver acquistato le acciaierie Whyalla in Sudafrica. Ora dalla lontana Australia arriva però la notizia di un inedito interesse di Sanjeev Gupta che vorrebbe entrare, attraverso la sua finanziaria GFG Alliance, nel business delle auto elettriche. Il programma - che gode dell'appoggio di Tom Koutsantonis, ministro del South Australia per le finanze, lo sviluppo, le risorse minerarie e l'energia - prevede l'acquisizione della fabbrica in cui General Motors produceva a Elizabeth (proprio nell' Australia meridionale), fino allo scorso anno, le automobili Holden. Dopo la cessazione delle attività in quel Paese da parte della GM, lo stabilimento ex Holden è stato venduto a dicembre al Gruppo Pelligra di Melbourne che ha in programma di trasformare il sito - ribattezzato Lionsgate Business Park - in un hub dedicato all' hi-tech in cui è compreso il progetto per le auto elettriche di Sanjeev Gupta.