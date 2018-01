Seat punta su produzione a Relizane per crescere in Algeria

di Andrea Silvuni ROMA - La strategia che Seat ha avviato, e oggi sta potenziando, in Algeria fa parte della strategia di internazionalizzazione del marchio che ha l'obiettivo di far crescere l'azienda nei prossimi anni sia in Nord Africa che in America Latina. In questo ambito il presidente della Seat Luca de Meo, assieme a Klaus Ziegler vicepresidente per gli acquisti di Seat e a Mourad Oulmi, Ceo di Sovac e Socav Production importatore di Seat e socio del Gruppo Volkswagen in Algeria, hanno incontrato il primo ministro algerino Ahmed Ouyahia e il ministro dell'Industria Youcef Yousfi. All'ordine del giorno la discussione del futuro dell'industria automobilistica in Algeria e la collaborazione a lungo termine tra il Paese e il Gruppo Volkswagen, già avviata con l'inaugurazione, avvenuta a luglio, del moderno impianto di assemblaggio a Relizane. All'incontro ha partecipato anche Begona Cristeto, segretario generale dell'industria del governo spagnolo.



Con il suo forte potenziale, l'Algeria è al centro del piano di crescita di Seat in Nord Africa, e la società spagnola è stata nominata marchio leader nel progetto per rappresentare i piani del Gruppo Volkswagen in questo Paese. Inoltre il progetto Algeria ha un ruolo chiave per Seat, dato che si tratta della prima volta che il marchio monta auto fuori dall'Europa. Da notare, al riguardo, che tutti i veicoli assemblati a Relizane sono venduti in Algeria.



''Il Nord Africa - ha detto de Meo - è naturalmente un'area di crescita per Seat che è attualmente in una fase di internazionalizzazione. L'inaugurazione dello stabilimento di Relizane nel luglio 2017 ha segnato una storica pietra miliare per noi, e questa è la prima volta che produciamo al di fuori dei confini europei. Qui in Algeria, stiamo costruendo macchine fatte da e per gli algerini. Oggi presentiamo la quinta generazione di Ibiza e nei prossimi mesi ci aspettiamo di iniziare ad assemblare altri modelli per soddisfare la domanda dei clienti algerini''.



Seat punta a promuovere anche in Algeria la tecnologia del metano come in Europa, come alternativa sostenibile ai propulsori tradizionali e a quelli elettrici. In questo senso, durante la sua visita de Meo ha anche incontrato Abdelmoumen Ould Kaddourla, CEO di Sonatrach, la principale compagnia di gas del Paese.



L'impianto di Relizane conclude il 2017 con risultati molto incoraggianti. Nell'ultima metà del primo anno di attività sono state assemblate oltre 17.000 automobili, tra cui 8.121 Seat Ibiza e l'Algeria sta contribuendo a far crescere i risultati commerciali di Seat. Nel 2017, il marchio ha consegnato 468.400 veicoli in tutto il mondo, il 14,6% in più rispetto all'anno precedente. Proprio oggi il presidente di Seat Luca de Meo ha consegnato la prima quinta generazione Ibiza assemblata nel Paese a un cliente algerino. Oltre alla Ibiza, Seat sta avviando il montaggio di Leon e Arona nello stabilimento di Relizane nei prossimi mesi. Al fine di sviluppare e assemblare nuovi modelli in Algeria, Seat mira a contribuire alla creazione di una rete di fornitori nel Paese.



Attualmente, più di 550 collaboratori lavorano nello stabilimento di Relizane e a lungo termine verranno creati fino a 1.800 posti di lavoro, cui si aggiungeranno 3.500 nuovi occupati presso fornitori e aziende di logistica.