Volkswagen chiude 2017 con 10,74 milioni di consegne

ROMA - Consegnando nel mondo tra gennaio e dicembre del 2017 10,74 milioni di veicoli, il Gruppo Volkswagen ha registrato un altro record ed ha ottenuto un incremento del 4,3% rispetto all'anno precedente. ''Il record assoluto per le consegne - ha commentato Matthias Mueller, Ceo del Gruppo Volkswagen - è soprattutto attribuibile a una forte performance di squadra da parte di tutti i marchi e dipendenti del Gruppo. Nel 2018 continueremo a fare tutto il possibile per soddisfare e superare le aspettative dei nostri clienti in tutto il mondo. '' In Europa il Gruppo di Wolfsburg ha consegnato nel 2017 oltre 4,3 milioni di veicoli con una crescita del 3,3 %. Il recupero nel mercato russo ha avuto un impatto positivo sulla performance nell'Europa centrale e orientale e ha portato a una crescita del 13,2% per tutto l'anno 2017. 21.000 veicoli (+25,8%) sono stati consegnati ai clienti in Russia a dicembre.



Le consegne nella regione del Nord America sono aumentate del 4,0 percento a 976.400 unità nel 2017, di cui 625.100 veicoli (+5,8%) sono stati consegnati ai clienti nel mercato statunitense. In linea con la tendenza generale del mercato delle autovetture negli Stati Uniti, le consegne del Gruppo Volkswagen a dicembre sono calate del 2,7% a 91.500 unità. In Brasile, 24.700 clienti (+2,4%) hanno acquistato un modello del Gruppo. Spinte dalla ripresa nel mercato brasiliano, le consegne del Gruppo Volkswagen in Sud America nel 2017 sono state superiori del 23,7% rispetto al 2016.



Nell'area Asia-Pacifico le vendite di Volkswagen sono aumentate lo scorso anno del 4,3% rispetto al 2016 arrrivando a 4,5 milioni, di cui 4,2 milioni (+5,1%) consegnati in Cina. In particolare alla fine dell'anno c'è stato un forte aumento delle consegne: 460.100 unità, con un incremento del 17,8%.



''Stiamo facendo investimenti decisivi nella mobilità di domani, utilizzando fondi dalle nostre risorse - ha aggiunto Mueller - nell'e-mobility, nella guida autonoma, nei nuovi servizi di mobilità e nella digitalizzazione. Allo stesso tempo, continuiamo a sviluppare sistematicamente tecnologie e veicoli attuali. I dati di consegna eccellenti confermano che questo è l'approccio giusto ''.