Marchionne, se supercar elettrica, Ferrari prima a farla

DETROIT - "Se qualcuno fa la supercar elettrica, la fa Ferrari, sarà la prima a farlo: la faremo, e' un dovuto". Lo afferma l'ad di Fca, Sergio Marchionne. A chi gli chiedeva se la Ferrari elettrica sarà nel piano industriale Marchionne ha risposto: "potrebbe". Il Suv Ferrari arriverà - spiega Ferrari - entro il 2020.



Marchionne aggiunge che "la produzione di un'altra Jeep in Italia e' possibile. Potremmo riempire tutti gli stabilimenti con Alfa Romeo e Maserati, e' piu' intelligente da fare di altro". Parlando dell'organico, l'Ad di Fca ha detto che "l'impegno come lo abbiamo preso qui" negli Stati Uniti "lo prendiamo anche in Italia. Stiamo aumentando l'organico a 60.000 negli Stati Uniti e adesso ne aggiungiamo 2.500. Se lo gestiamo bene lo stesso futuro arriverà anche in Italia. Dateci il tempo per farlo".



Per la piena occupazione in Italia, spiega ancora Marchionne, "dobbiamo completare lo sviluppo di Alfa Romeo e Maserati, e' un atto dovuto; fa parte del piano" che Fca presenterà a giugno. La piena occupazione in Italia è un obiettivo che "non so" se sarà "raggiunto entro l'anno". Sulla piena occupazione ''mi devo vedere con Alfredo'' Altavilla ''e vedere dove siamo'' afferma Marchionne a margine del Salone dell'Auto di Detroit. Marchionne spiega come lo sviluppo di Alfa Romeo e Maserati e' centrale per centrare la piena occupazione in Italia, ''e' sempre stato parte del piano''.



''Gli investimenti stanno gia' prendendo piede per lo sviluppo della gamma. Se dovessimo riempire completamente la gamma Alfa Romeo e Maserati riempio tutti gli stabilimenti. Le piattaforme sono gia' stabilite. C'e' tanto lavoro da fare. la cosa importante e' avere le idee chiare su cosa costruire''

Marchionne, prevedo rilassamento standard Usa su emissioni

''L'amministrazione Trump ha sembra avere un approccio differente sulle emissioni'' delle auto ''rispetto alla precedente amministrazione'': ''mi aspetto un rilassamento degli standard''. Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne. ''Credo che ci sia un riallineamento del settore con l'amministrazione che noi stessi non vedevamo da un po'.



Marchionne, nozze Fca? Nessun tavolo pronto, facciamo altro

''Stiamo facendo altro'': Fca sta decollando, la ''casa sta decollando''. Sergio Marchionne risponde cosi' agli analisti che ritengono che l'amministrazione delegato stia preparando la 'casa per il matrimonio', ovvero stia preparando il gruppo a convolare a nozze. ''L'ultima volta che ho controllato non c'era cibo, nessun tavolo preparato. La casa sta decollando, sta facendo altro e deve fare altro'' afferma Marchionne, sottolineando che ''non possiamo aspettare che questo famigerato matrimonio avvenga. Non mi interessa e di certo non accadra' mentre sono qui''. ''Abbiamo cercato un consolidamento nel 2015'' ma ''e' stato un concetto abusato dal mercato. Siamo stati onesti intellettualmente nel posizionare il problema, l'industria non ha reagito e ora andiamo avanti''.