Renault-Nissan-Mitsubishi investiranno 1 mld dlr in startup

LAS VEGAS - L'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi ha annunciato in occasione del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas il lancio di Alliance Ventures, un fondo di venture capital che investirà un miliardo di dollari nei prossimi 5 anni per sviluppare l'open innovation. Il fondo prevede di investire il primo anno 200 milioni di dollari in startup che operano nel campo dell'open innovation e delle nuove mobilità come veicoli elettrici, sistemi di guida autonoma, servizi connessi e intelligenza artificiale. Grazie all'entità degli investimenti previsti ogni anno, Alliance Ventures diventerà, entro la fine del 2022, il principale fondo di venture capital del settore automobilistico. ''Il nostro approccio innovativo - ha detto Carlos Ghosn, presidente e direttore generale di Renault-Nissan-Mitsubishi - creerà un ambiente di lavoro ideale per imprenditori e startup, che potranno beneficiare, di conseguenza, degli effetti di scala e della potenza globale dell'Alleanza. Questo fondo rispecchia lo spirito collaborativo ed imprenditoriale che rappresenta il fulcro dell'Alleanza''.



La prima operazione realizzata da Alliance Ventures è un investimento in Ionic Materials, una promettente azienda americana che sviluppa materiali per batterie senza cobalto.



L'acquisizione coincide con l'inizio dell'applicazione di un accordo di cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo, siglato tra Ionic Materials e l'Alleanza. Ionic, con sede in Massachusetts, sviluppa un innovativo elettrolita polimerico solido, per migliorare le performance e il rendimento economico delle batterie ad alta densità energetica destinato a molteplici applicazioni, tra cui quelle automobilistiche. Attraverso questi investimenti, Alliance Ventures permetterà di identificare nuove tecnologie e favorirne lo sviluppo. Il piano strategico dell'Alleanza rafforza la cooperazione tra i suoi membri e punta a raddoppiare l'ammontare delle sinergie annuali tra Renault, Nissan e Mitsubishi Motors, con l'obiettivo di raggiungere 10 miliardi di euro alla fine del 2022.