Joint venture Toyota-Mazda per impianto negli States

ROMA - A partire dal 2021 i giapponesi della Toyota e della Mazda produrranno insieme negli Stati Uniti sino a 300mila veicoli all'anno, nel nuovo impianto che costruiranno in joint venture a Huntsville, in Alabama. La fabbrica, che a regime occuperà 4.000 persone, sorgerà a pochi chilometri di distanza da un importante stabilimento che la Casa delle Tre ellissi ha già operativo da tempo e sarà l'undicesima fabbrica su suolo a Stelle e strisce. Nella nuova struttura, frutto di un investimento di 1,6 miliardi di dollari, al cambio circa 1,34 miliardi di euro, la Mazda costruirà su due linee i suoi crossover destinati al Nordamerica mentre su altre due linee la Toyota assemblerà la Corolla, sempre per i mercati locali. Alla cerimonia di annuncio tenutasi a Montgomery (Alabama), hanno presenziato con lo staff dei due brand anche il governatore dello stato Kay Ivey e Tommy Battle, sindaco di Huntsville. Per Mazda Motor Corporation è stato presente Masamichi Kogai, presidente e Chief Executive Officer, a rappresentare Toyota Motor Corporation è giunto dal Giappone il presidente Akio Toyoda.



Oggi lo Stato dell'Alabama è il quinto più importante produttore di auto e commerciali leggeri degli USA e il settore impiega circa 57.000 addetti. Dopo l'annuncio di questa joint-venture è attesa l'autorizzazione a procedere delle agenzie antitrust: se tutto procederà come previsto, l'inizio della produzione congiunta a Huntsville dovrebbe cominciare, appunto, per il 2021.