Porsche, in Italia il 2017 è stato un anno record

MILANO - Porsche in Italia brinda al 2017 archiviando "un anno record in assoluto" con un volume di vendite "molto buono" che a consuntivo è di 5.534 unità. La crescita sul 2016 è del 7%. Ma è soprattutto il dato sui quattro anni che impressiona: dal 2013 l'incremento delle vendite "è stato dell'80%", spiega, in occasione dell'Annual Press Meeting, il direttore generale Porsche Italia, Pietro Innocenti.



A contribuire a buona parte delle vendite è la Macan (2.640 unità, +4%), seguita dalla 911 (938 unità, +2%). Della sportiva Porsche lo scorso anno dalla linea di montaggio di Zuffenhausen è uscito il milionesimo esemplare. C'è poi la Cayenne: 848 unità nel 2017 ma vendite in flessione del 27%. Un risultato, questo, dovuto alla fase di transizione dalla seconda alla terza generazione. In quindici anni di storia sono state prodotte 770 mila Cayenne. 557 invece le 718 vendute. Tra il lanci dello scorso anno da segnalare la seconda generazione della Panamera: 551 esemplari venduti con un +270% nei volumi. A metà dello scorso anno è anche arrivata la variante Sport Turismo che "ci sta consentendo di raggiungere una clientela diversa, più giovane", sottolinea Innocenti. C'è poi il capitolo motorizzazione ibrida che copre il 35% delle consegne.