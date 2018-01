Con 2,3 milioni di auto vendute è 2017 record per Mercedes

ROMA - Per il settimo anno consecutivo, Mercedes-Benz ha fatto segnare nel 2017 il proprio record assoluto di vendite di auto: negli scorsi 12 mesi, infatti, la Casa tedesca ha consegnato nel mondo 2.289.344 macchine, il 9,9% in più rispetto al 2016. I numeri in crescita della divisione auto, chiariscono da Stoccarda, sono legati in particolare alle performance della Classe E berlina e station wagon e delle Suv: ''Come risultato del suo successo in tre importanti regioni, Europa, Asia-Pacifico e NAFTA - sottolineano dal Gruppo -, Mercedes-Benz è stato il marchio premium che ha venduto di più nell'industria dell'automobile per il secondo anno consecutivo''. La Casa ha completato questa performance con il miglior quarto quadrimestre della sua storia: 572,044 unità, +4,8%. Da primato anche il mese di dicembre: 193,534 veicoli, +1,7%. Al riguardo, Dieter Zetsche, numero 1 di Mercedes-Benz, ha dichiarato: "l'anno scorso abbiamo consegnato più di 2,4 milioni di Mercedes e Smart ai clienti di tutto il mondo. Abbiamo così superato il valore di vendita dell'anno precedente per la settima volta consecutiva. Siamo fieri di questo risultato e ci costruiremo sopra. Il successo nel nostro core business pone le basi per farci plasmare attivamente la mobilità del futuro'', che, è il caso di ricordare, per il gruppo si basa sui quattro pilastri della strategia CASE (Connected, Autonomous, Shared & Services and Electric) che sono auto connesse, guida autonoma, servizi e veicoli condivisi e mobilità elettrica.



Alla Stella puntano a continuare in futuro la strada di successo di vendite intrapresa. In proposito, Britta Seeger, membro del Board del Management di Daimler AG, responsabile del marketing e delle vendite di Mercedes-Benz Cars, ha sottolineato come nel 2018 la Casa lancerà più di una dozzina di nuovi modelli.