Giappone: Toyota e Ntt assieme per progetto 'smart city’

Toyota e la società di telecom giapponese Ntt formeranno una controllata con un'equa partecipazione di capitale azionario per lo sviluppo di nuovi progetti nell'ambito della intelligenza artificiale e della tecnologia ambientale.

Le due società contribuiranno inizialmente con un capitale di circa 2 miliardi di dollari in azioni, si legge in una nota, e sfrutteranno le conoscenze della Toyota nella conoscenze della guida autonoma avanzata con l'esperienza della Ntt nelle infrastrutture della comunicazione, muovendosi verso lo sviluppo della rete di sesta generazione (6G).

Con la nuova tecnologia le due aziende si apprestano a diventare i leader nella pianificazione delle città eco-sostenibili.