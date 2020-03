Mini Full Electric, debutto italiano con identità Cooper SE

Debutto italiano per la nuova Mini Full Electric che, con la denominazione Cooper SE a sottolineare la sua sportività, può essere acquistata in quattro livelli di equipaggiamento (S, M, L e XL) a partire da 27.900 euro, incentivi esclusi. La batteria da 28,9 kWh assicura un'autonomia compresa fra 261 e 270 km (NEDC) e può essere ricaricata fino all'80% ad una presa domestica in 2,5 ore e in 35 minuti da una presa rapida DC. Questa Inedita Mini BEV combina la mobilità sostenibile con il divertimento di guida, il design espressivo e la qualità premium tipici di questo iconico modello.

Mini Full Electric esalta il piacere di guida, in quanto offre immediatamente la massima coppia: in città non appena scatta il verde non resta che premere l'acceleratore e godere dell'esaltante agilità della Cooper SE. Mini Full Electric ha bisogno del cambio e permette performance esaltanti: accelera da 0 a 60 km/h in soli 3,9 secondi e da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi, con un'incredibile progressività. Il motore elettrico, essendo più piccolo e anche significativamente più leggero di un propulsore termico, contribuisce ad una distribuzione dei pesi ancora più vantaggiosa.

Inoltre la collocazione del pacco batterie nel pianale sposta più in basso il baricentro di 30 mm, conferendo una maneggevolezza e un'agilità ancora superiori e rendendo Mini Full Electric facile da controllare anche in curva e ad alta velocità. La posizione della batteria - nella parte più bassa del veicolo tra i sedili anteriori e la parte sottostante i sedili posteriori - non influisce sullo spazio ad disposizione dei bagagli rispetto alle versioni termiche, con l'unica differenza misurabile in una maggiore altezza del corpo vettura (circa 18 millimetri) per garantire la necessaria luce libera dal suolo all'alloggiamento della batteria. La potenza erogata dal motore elettrico è di 135 kW (corrisponde a 184 Cv) con una coppia massima di ben 270 Nm la trazione anteriore e l'innovativo sistema di trazione con sistema di controllo dello slittamento delle ruote anteriori conferiscono alla Nuova MINI Full Electric un go-kart feeling davvero sensazionale in particolare nel traffico urbano e una spinta elettrizzante ad ogni movimento del pedale dell'acceleratore. Una delle particolarità più interessanti è la possibilità di adattare l'impostazione di Mini Full Electric alla condizioni stradali e alle preferenze del guidatore. Il sistema Driving Modes offre quattro modalità di guida selezionabili tramite un interruttore posizionato a destra dell'unità di avvio/arresto: quella Sport esalta la sterzata che risulta più diretta e offre una risposta particolarmente spontanea del sistema di guida. C'è poi l'impostazione Mid, orientata al confort , le cui regolazioni si ritrovano nella modalità Green, che è finalizzata allo sfruttamento ottimale della propulsione elettrica. La quarta modalità denominata Green + le funzioni confort aggiuntive come riscaldamento, aria condizionata e riscaldamento del sedile vengono limitate o disattivate per aumentare l'autonomia. Mini Full Electric è il primo modello di Bmw Group alimentato elettricamente in cui il conducente può influenzare il grado di efficienza di recupero tramite un interruttore a levetta posizionato a sinistra dell'unità di avvio/arresto. Questo comando offre la possibilità di scegliere tra il recupero intenso o di basso livello indipendentemente dalle modalità di guida del Mini Driving Modes. Grazie a questo sistema - definito one-pedal feeling - Mini Full Electric nel traffico urbano decelera sensibilmente non appena il guidatore toglie il piede dall'acceleratore. Il motore elettrico svolge così il massimo livello della funzione di generatore, trasformando l'energia cinetica in energia elettrica, che a sua volta viene reimmessa nella batteria ad alta tensione.