Batterie Nissan Leaf per progetto su energia rinnovabile

Un progetto dedicato all'energia rinnovabile, per Nissan e TenneT che guardano al futuro. L'operatore di trasmissione energetica TenneT, Nissan e la società tecnologica The Mobility House, hanno infatti portato a termine un progetto vehicle-to-grid (V2G) che getta le basi per aumentare le quote di energia rinnovabile in Germania. Nell'ambito di un progetto pilota (SINTEG) promosso dal ministero tedesco per l'economia e l'energia, alcune batterie di veicoli cento per cento elettrici Nissan Leaf vengono impiegate per lo stoccaggio di elettricità rinnovabile prodotta localmente, allo scopo di stabilizzare la rete elettrica durante i picchi di domanda. Il progetto ha implementato una soluzione vitale per una problematica che interessa sempre più spesso il mercato energetico tedesco, dove molta energia non può essere utilizzata a causa di colli di bottiglia del trasporto dovuti all'immissione decentralizzata delle energie rinnovabili. Per superare il problema, l'energia eolica disponibile nel nord della Germania viene impiegata per alimentare i veicoli elettrici della regione. Allo stesso tempo l'elettricità delle batterie dei veicoli a zero emissioni Nissan Leaf, completamente cariche, viene immessa nella rete elettrica per evitare l'aumento di generazione da combustibili fossili.



Durante l'operazione di condivisione dell'energia si tiene conto delle esigenze di mobilità e di ricarica degli utilizzatori dei veicoli elettrici. Ciò consente un aumento dell'utilizzo delle energie rinnovabili e una riduzione delle limitazioni di utilizzo dell'energia eolica nella parte settentrionale del Paese, senza sostenere costi eccessivi o perdere preziosa energia. "Il progetto pilota ha dimostrato che in futuro sarà possibile usare l'elettromobilità per controllare in modo flessibile la produzione di energia rinnovabile subordinata alle condizioni meteo - ha dichiarato il Managing Director di TenneT Tim Meyerjürgens - riducendo il livello di sollecitazione della rete elettrica e consentendo di limitare le costose restrizioni delle turbine eoliche. La flessibilità nel breve termine fornita dalla mobilità elettrica ci garantisce la possibilità di integrare l'espansione della rete, diventando un importante anello di congiunzione per la transizione dell'energia".