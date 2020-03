Cina: veicoli servizi pubblici saranno elettrificati

La Cina procederà a elettrificare i veicoli nei settori pubblici, tra cui i trasporti, la raccolta dei rifiuti, i servizi postali e la logistica. Lo annuncia oggi il ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione. Secondo una dichiarazione sul sito web del ministero, l'iniziativa andrà a beneficio del miglioramento delle relative infrastrutture di supporto e contribuirà ad aumentare le vendite di veicoli a nuova energia nel contesto degli sforzi per facilitare lo sviluppo ecologico in tutto il Paese. Il consumo totale di carburante e le emissioni inquinanti dei veicoli nei settori pubblici rappresentano una grande quota tra tutti i veicoli a motore a causa della loro alta frequenza di utilizzo. Dopo aver consultato le associazioni industriali e le imprese, il ministero sta studiando misure e obiettivi più specifici per aumentare il livello di elettrificazione dei veicoli nei settori pubblici. Il principale pianificatore economico cinese ha annunciato ieri che il Paese sta accelerando l'istituzione di leggi, regolamenti e politiche riguardanti la produzione e il consumo ecologico e che svilupperà un'economia industriale circolare, con particolare attenzione ai prodotti elettrici, elettronici e automobilistici. (ANSA - XINHUA)